Trump udbygger sin kritik af minister og skyder på Ukraine

Den amerikanske præsident beskylder Jeff Sessions for at have ageret svagt i håndteringen af "Hillary Clintons lovovertrædelser" i en sag om eksministerens e-mailserver.

Donald Trump kritiserer sin justitsminister i to korte beskeder på Twitter. Ministeren har flere gange været mål for præsidentens kritik den seneste tid.

Trump fremlægger også en ubekræftet påstand om, at Ukraine har forsøgt at sabotere Trumps kampagne under valgkampen. Ukraine ville, skriver han, "styrke Clinton".

- Så hvor er undersøgelsen A.G., skriver Trump.

Med "A.G." henviser han formentlig til "attorney general", der betyder justitsminister.

For nylig leverede præsidenten en direkte og opsigtsvækkende kritik af Jeff Sessions i et interview med avisen New York Times.

Han sagde, at han aldrig havde peget på Sessions, hvis han vidste, hvad ministeren kunne finde på.

Sessions erklærede sig inhabil i en undersøgelse af mulige forbindelser mellem Trump og Rusland. Det brød Trump sig ikke om.

Præsidenten har de seneste dage luftet mulige konsekvenser af at fyre den 70-årige ekssenator fra Alabama.

Tre kilder tæt på præsidenten har ifølge nyhedsbureauet AP refereret disse overvejelser fra Trump.

Det er ikke usædvanligt, at præsidenten deler sine tanker om at fyre folk. Disse følges dog ikke altid op af handling.

Med de seneste beskeder på Twitter kan Sessions dog næppe være i tvivl om, at præsidenten på nogle punkter er utilfreds med hans præstation.

I foråret valgte Jeff Sessions, som selv har holdt møder med Ruslands ambassadør, at erklære sig inhabil i efterforskning af forbindelser til Rusland.