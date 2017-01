- De kommer til at lide under konsekvenserne. Det gør de allerede, siger Donald Trump om BuzzFeed, der bragte en lang efterretningsrapport om Trump og Rusland.

Trump truer netmedie og går i ordkrig med CNN-journalist

BuzzFeed kommer til at føle konsekvenserne af at bringe rapport, der stiller Trump i skidt lys, siger han.

En journalist fra CNN forsøgte med råb at komme igennem med et spørgsmål under pressemødet.

Donald Trump går i krig med flere amerikanske medier, under et pressemøde blot en uge før han overtager posten som USA's præsident.

- I får ikke lov at stille spørgsmål. I bringer falske nyheder, siger Trump.

Årsagen til vreden er en rapport fra en efterretningsagent.

Netmediet BuzzFeed valgte at bringe hele rapporten på 35 sider med sprængfarlige - men ubekræftede - oplysninger om milliardærens forhold til Rusland.

Inden skænderiet med CNN havde republikaneren frembragt en trussel mod BuzzFeed.

- De kommer til at føle konsekvenserne. Det gør de allerede, siger han.

Da en journalist fra BBC lidt senere henvendte sig med et spørgsmål, sagde den kommende præsident:

- BuzzFeed er losseplads. BCC er en skønhed.

Han kritiserede de medier, som har bragt historien. Og selv om han ikke kom med en direkte beskyldning om ophavet, kom han med en klar antydning.

- Det var måske efterretningstjenesten, som lækkede den. Det ville være en grim plet på deres renommé, siger Trump.

Rapporten er skrevet af en tidligere britisk efterretningsagent. Den rummer blandt andet omtale af en video, som skal være optaget af den russiske efterretningstjeneste FSB.

På videoen optræder Donald Trump angiveligt under et sexorgie på et hotel i Moskva i 2013.

Inden pressemødet var hans nominerede til posten som udenrigsminister i ilden i Senatet.

Under sin godkendelseshøring var Rex Tillerson, der tidligere var chef for olieselskabet Exxon med tætte bånd til Rusland, også travlt optaget af at lægge afstand til russerne.