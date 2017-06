Trump trækker USA fra FN-klimaaftale - vil genforhandle

- Det er min forpligtelse at beskytte Amerika og de amerikanske borgere, og for at leve op til den, vil jeg trække USA fra Paris-klimaaftalen, siger Trump.

I en udtalelse i Rosenhaven foran Det Hvide Hus siger præsidenten, at han vil søge at forhandle en ny og mere "fair" aftale.

Ifølge Trump er aftalen dårlig for de amerikanske arbejdere, og det er hans hovedprioritet at løfte deres vilkår.

- Jeg kan ikke med god samvittighed støtte en aftale, der skader USA, siger Donald Trump.

Han peger på, at Kina blandt andet kan forurene, så meget kineserne ønsker de næste 13 år. Aftalen er ikke rimelig, understreger Trump.

- Denne aftale handler mindre om klimaet og mere om andre landes økonomiske fordel over USA. Resten af verden klappede, da vi underskrev aftalen. De var helt vilde, siger Trump.

FN-klimaaftalen ville efterlade et "stort økonomisk sår" på USA.

Han argumenterer også, at den aftale, der foreligger fra Paris, har forsvindende lille betydning i forhold til at begrænse menneskeskabte forandringer af klimaet.

USA's tidligere præsident Barack Obama siger i en skriftlig erklæring, at Donald Trump "svigter fremtiden" ved at trække USA ud af klimaaftalen.

Obama tilføjer, at han er et overbevist om, at amerikanske delstater, byer og virksomheder vil øge deres indsats og føre an for at beskytte kloden, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Onsdag kunne flere amerikanske medier via anonyme kilder i Det Hvide Hus erfare, at præsidenten ville skrotte FN-aftalen.

Men så skrev Trump selv på Twitter, at han ikke var nået så langt endnu. En beslutning ville snart blive truffet, lød det.