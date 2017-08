Trump takker Putin for at hjemsende diplomater

- Jeg vil takke ham for at nedbringe vores lønninger. Sådan som jeg ser det, så er jeg meget taknemmelig for, at han lader et større antal gå, da vores lønninger så bliver mindre, siger han.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, takker sin russiske kollega Vladimir Putin for at hjemsende 755 amerikanske diplomater fra Rusland.

- Der er ingen egentlig grund for dem til at vende tilbage. Jeg er glad for det, at de har været i stand til at nedbringe lønningsudgifterne for USA. Vi vil spare en masse penge, siger han.

Det er uklart, om præsidenten var humoristisk i sine udtalelser, der blev givet under en sikkerhedsbriefing fra Trumps golfbane i Bedminster, New Jersey.