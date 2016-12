- Twitter er Donald Trumps direkte forbindelse til kommunikation med amerikanerne. Jeg tror, at hans brug af navnligt sociale medier som præsident vil være noget, som ingen har set før, siger pressetalsmand for den kommende amerikanske præsident.

Trump tager Twitter med i Det Hvide Hus

- Det vil være et virkelig spændende aspekt ved jobbet, siger den kommende pressechef i Det Hvide Hus, Sean Spicer, i et interview med tv-stationen Wpri i delstaten Rhode Island.

- Det er hans direkte forbindelse til kommunikation med amerikanerne. Jeg tror, at hans brug af sociale medier vil være noget, som ingen har set før, siger Spicer.

- Han vil have en direkte kanal til befolkningen, hvor han kan tale om sagerne frem og tilbage. Han kan give udtryk for sine tanker og ideer og høre, hvad folket mener på en måde, som det aldrig er sket før, pointerer Spice og tilføjer:

- Jeg mener, at han kommunikerer på en langt mere omfattende måde end andre.

Trump brugte Twitter, når han under valgkampen ville give udtryk for sin utilfredshed med medierne, og han har fortsat med at bruge Twitter efter, at han vandt præsidentvalget den 8. november.

I en række tweets mandag hævdede Trump, at der blev brugt flere penge i julen end normalt på baggrund af hans valgsejr. Han insisterede samtidig på, at Obama "PÅ INGEN MÅDER" kunne have vundet, hvis han havde haft mulighed for at stille op ved valget.

Spicer har blandt andet været chefstrateg og kommunikationschef i Det Republikanske Parti, hvor han har arbejdet siden 2011.

Trump har også over for Twitter kritiseret FN for ikke at leve op til dets potentiale, og han hævder, at FN har fejlet i forsøget på at løse globale problemer.

- FN er bare er en klub, hvor folk mødes, snakker og hygger sig, sød de hårde ord fra den kommende præsident i et Tweet tidligere på ugen.

Det kritiske tweet kom få dage efter, at FN vedtog en resolution, som Trump mener, at USA burde have sat sig imod. Resolutionen skal få Israel til at stoppe bosættelser i de besatte palæstinensiske områder.