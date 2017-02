Artiklen: Trump strammer tonen over for Putin med Krim-krav

Præsident Donald Trump vil som forgængeren Barack Obama have russerne til at give Krim tilbage til Ukraine.

Det fastslår Sean Spicer, der er pressetalsmand i Det Hvide Hus.

- Præsident Trump har gjort det meget klart, at han forventer, at den russiske regering trapper volden ned i Ukraine og returnerer Krim, siger Spicer tirsdag på sin daglige pressebriefing.

- Samtidig forventer han, at han fortsat vil komme godt ud af det med Rusland, tilføjer Spicer ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trods internationale protester indlemmede Rusland i marts 2014 Krim. Det skete efter en folkeafstemning, hvor et stort flertal af vælgerne på halvøen stemte for, at området skulle løsrive sig fra Ukraine og være en del af Rusland.

Annekteringen forværrede et i forvejen konfliktfyldt forhold mellem Rusland og USA og mellem præsidenterne Vladimir Putin og Barack Obama.

Rusland har siden været underlagt sanktioner fra USA og EU.

Donald Trump har adskillige gange omtalt Vladimir Putin i pæne vendinger og understreget vigtigheden af et godt forhold mellem de to lande.

Putin var en af de første statsledere, som Trump talte i telefon med efter sin indsættelse.

I en cirka 45 minutter lang samtale i slutningen af januar drøftede de blandt andet situationen i Syrien og Ukraine, har flere udenlandske medier oplyst. Krim har ikke været nævnt som et emne i samtalen.

Mens Trump har holdt igen med at komme ind på det følsomme emne, så fremhæver Sean Spicer ifølge nyhedsbureauet dpa, at USA's nye FN-ambassadør, Nikki Haley, på det "skarpeste har fordømt" den "russiske besættelse" af Krim.

Jim Acosta, der er journalist ved tv-stationen CNN, har tidligere skrevet på Twitter, at Nikki Haley også har givet udtryk for, at USA's "Krim-relaterede sanktioner" vil forblive, indtil Rusland giver halvøen tilbage til Ukraine.