Den amerikanske præsident, Donald Trump, roserl Litauen, der har været været fortaler for et tæt samarbejde mellem Ukraine og EU.

Trump støtter udelt Ukraine i brev til Litauen

Den nye amerikanske præsident roser Litauens præsident for hendes indsats for et udelt Ukraine.

- Jeres støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet samt Jeres bestræbelser på at bruge forskellige energiressourcer fremmer vores fælles mål om at øge den europæiske og den regionale sikkerhed, skriver Trump i brevet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har udtrykt støtte til et udelt Ukraine i et brev til Litauens præsident. Brevet ventes at blive hilst velkommen i både Ukraine og i Nato-alliancen.

Brevet er offentliggjort på den amerikanske ambassade i Litauens hjemmeside.

Den litauiske præsident, Dalia Grybauskaite, der besøgte Ukraine i december, er en stærkt fortaler for ukrainernes tilnærmelse til EU. Hun kaldte sidste år præsident Vladimir Putins Rusland for en "terrorstat".

Ukraines premierminister, Volodymyr Grojsman, sagde efter et møde torsdag i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles, at han har tillid til, at USA også under præsident Trump bakker fuldt op om Ukraine.

- Jeg er overbevist om, at den nye præsident Trump er en leder, og at han altid vil kæmpe for demokrati og demokratiske værdier, sagde Grojsman.

- Jeg er sikker på, at han fortsat vil være en verdensleder. Det har jeg tillid til. USA vil altid bakke op om retfærdighed, og retfærdigheden er på Ukraines side.

Ukraine er ikke medlem af Nato, men landet bidrager ofte med soldater og materiel til Nato-operationer. Nato har bakket op om Ukraine, siden Rusland for snart tre år siden annekterede halvøen Krim.

I det østlige Ukraine har Ukraines regeringsstyrker kæmpet mod prorussiske separatister i næsten tre år. Kampene har kostet over 10.000 mennesker livet.

Grojsman beskylder Moskva for at støtte "barbari i det 21. århundrede".

Rusland afviser beskyldninger om, at landet er aktivt involveret i konflikten.

Sidste uge var den mest voldelige i det østlige Ukraine de seneste 13 måneder, siger internationale observatører.