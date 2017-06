Trump støtter saudiarabisk kamp for at isolere Qatar

Den amerikanske præsident, Donald Trump, arbejder aktivt for at isolere Qatar, og støtter Saudi-Arabiens og dets allieredes bestræbelser på at bryde båndene med styret i Doha, efter at have beskyldt emiratet for at støtte ekstremisme.

Det Hvide Hus siger, at Trump tirsdag havde en "nyttig" samtale med Qatars emir, sheik Tamim Bin Hamad Al-Thani.

Trump roser saudiaraberne og dets allierede for at følge op på et møde i Riyadh i sidste måned.

Saudi-Arabiens udenrigsminister siger samtidig tirsdag, at Qatar må tage adskillige skridt for at genoprette båndene til andre arabiske stat - blandt indstille al støtte til den palæstinensiske gruppe Hamas og Det Muslimske Broderskab.

Den saudiarabiske minister, Adel al-Jubeir, siger, at Qatar ved, hvad det nøjagtigt skal gøre for at genoprette forbindelser til sine arabiske allierede.

- Vi vil se Qatar gennemføre de løfter, som det aflagde for få år siden om at bekæmpe ekstremistiske grupper og dets indblanding i andre landes anliggender, siger Juberi, som tirsdag talte med journalister i Paris.

I forsøg på at løse den diplomatiske krise mellem Qatar og en række andre golflande har Kuwait meldt sig på banen som mægler.

Samtidig trækker Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, i trådene for at få udbedret forholdet mellem Qatar på den ene side og særligt Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Egypten og Bahrain på den anden.

- En isolering af Qatar vil ikke løse problemerne, siger Erdogan tirsdag.

Tirsdag var Kuwaits leder, emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah, også i Saudi-Arabien for at mødes med kong Salman bin Abdulaziz bin Saud.

- Emiren forlod landet igen efter et "broderligt besøg", skriver nyhedsbureauet Kuna, som ikke oplyser detaljer om indholdet af de to lederes samtaler.

En række arabiske lande anført af Saudi-Arabien brød forbindelserne til Qatar mandag. Boykot-landene har hjemkaldt deres ambassadører. Golf-staterne forbyder samtidig deres borgere at rejse til Qatar. Derudover er flere flyvninger til og fra Qatar blevet indstillet fra tirsdag morgen.