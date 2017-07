Trump spøger med at fyre minister hvis Obamacare overlever

- Forhåbentlig skaffer han stemmerne i morgen (tirsdag, red.), så vi kan tage første skridt mod at aflive denne frygtelige Obamacare, sagde Trump.

Derpå henvendte præsidenten sig til sundhedsminister Tom Price.

- Og du skaffer stemmerne, ikke sandt? Han må hellere skaffe dem. Ellers vil jeg sige: Tom, du er fyret.

Det lille show fik spejderne til at grine højt, og Donald Trump klappede sin minister på skulderen, som for at markere at det hele var for sjov.

En talskvinde i Det Hvide Hus sagde efterfølgende, at hun også opfattede optrinnet som spøgefuldt.

Indledningsvist havde præsidenten i sin tale sagt: "Hvem fanden gider tale om politik foran spejdere?"

Men Trump gled alligevel hurtigt ind på politiske emner, som han krydrede med lidt spejdersnak.