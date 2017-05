Trump slår igen mod Tyskland efter Merkels kolde skulder

- Vi har et stort minus på handel med Tyskland, og de (tyskerne, red.) betaler meget mindre, end de skal, til Nato og militæret. Meget dårligt for USA. Det bliver lavet om, skriver Donald Trump.

Han understreger det dårlige for USA ved at skrive nogle af de centrale ord med store bogstaver.

Merkel har tirsdag gentaget, at Europa må stå tættere sammen. Forholdet til USA er ikke, hvad det har været, har hun sagt i utvetydige vendinger.

- De transatlantiske bånd er af afgørende betydning for os. Men i den aktuelle situation giver det bedre mening for os, at vi tager skæbnen i egne hænder, sagde Merkel i Berlin søndag.

Trump var i sidste uge på besøg i blandt andet Belgien og Italien, og hans opsigtsvækkende fremfærd har affødt reaktioner både hjemme og i Europa.

I forbindelse med et Nato-topmøde valgte præsidenten for rullende kameraer at flytte Montenegros ellers ret solide premierminister, Dusko Marković, for at komme frem i forreste række.

En anonym embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium har ifølge avisen The Daily Beast kritiseret præsidentens opførsel.

- Når det gælder diplomatiet, er præsident Trump som en fuld turist, siger embedsmanden ifølge det amerikanske netmedie.

Tyskland - og mange andre lande - er bekymrede over Trumps trussel om måske at trække USA fra den internationale klimaaftale, der blev indgået i Paris i 2015.

Tirsdag mødtes Merkel med Indiens premierminister, Narendra Modi, og på et møde udtrykte kansleren sin taknemmelighed over, at Indien gør meget for at implementere FN-aftalen om klodens klima.