Trump skyder sit eget forslag om hackerværn med Rusland ned

- At præsident Vladimir Putin og jeg har diskuteret en enhed for cybersikkerhed betyder ikke, at det kan ske. Det kan det ikke, skriver Trump på Twitter, efter at han selv præsenterede idéen tidligere på dagen.

USA's præsident, Donald Trump, mener ikke, det er muligt at etablere en særlig enhed for cybersikkerhed sammen med Rusland.

På deres møde i Hamburg i fredags drøftede de to præsidenter muligheden for at oprette en særlig enhed for cybersikkerhed.

Formålet var et danne en enhed, der kunne sikre fremtidige valg mod hacking. Det skrev Donald Trump søndag på Twitter.

- Putin og jeg diskuterede at danne en uigennemtrængelig enhed for cybersikkerhed, så vi vil være beskyttet mod valghacking og mange andre negative ting, skrev præsidenten på Twitter.

Hvad der har fået Donald Trump til at skifte mening, beretter præsidenten intet om.

Forslaget blev dog hurtigt mødt af stor modstand fra flere af præsidentens fremtrædende partifæller.

- Det er ikke den dummeste idé, jeg nogensinde har hørt, men det er tæt på, sagde South Carolina-senatoren Lindsey Graham til NBC tidligere på søndagen.

Heller ikke Floridas republikanske senator, Marco Rubio, kunne se meningen med Trumps forslag.

- At samarbejde med Rusland om en enhed for cybersikkerhed svarer til at samarbejde med Assad (Syriens præsident Bashar al-Assad, red.) om en enhed for kemiske våben, skrev Rubio på Twitter.

Fredagens møde var det første mellem Vladimir Putin og Donald Trump. Det fandt sted i forbindelse med det netop overståede G20-topmøde i den tyske storby.

På mødes lykkedes det de to parter at indgå en aftale om våbenhvile i det sydlige Syrien sammen med Jordan.

I sit tweet natten til mandag understreger Donald Trump, at våbenhvilen "kan og vil komme til at ske".