Trump siger han er midt i USA's største heksejagt

Han reagerer tilsyneladende på, at Justitsministeriet har udpeget en særlig undersøgelsesdommer til at efterforske, om der er en forbindelse mellem Trump-kampagnen under sidste års valgkamp og Rusland.

Det er den tidligere FBI-chef Robert Mueller, som er udpeget til at lede undersøgelsen.

Den kommer, efter at især præsident Trumps demokratiske modstandere har krævet en uafhængig undersøgelse af Ruslands påståede forsøg på at påvirke præsidentvalget i USA til fordel for Trump.

Trump retter på Twitter også en uspecificeret anklage mod sin forgænger, Barack Obama, og hans demokratiske modstander ved præsidentvalget, Hillary Clinton.

- Med alle de ulovlige handlinger, som fandt sted i Clinton-kampagnen og Obama-regeringen, så førte det aldrig til udnævnelsen af en særlig undersøgelsesdommer, skriver han.

Trump har hårdnakket benægtet, at han eller nogle af hans folk har haft forbindelser til Rusland.

Men med udnævnelsen af en undersøgelsesdommer kan hans præsidentskab risikere at blive lammet.

De internationale finansmarkeder har onsdag og torsdag reageret negativt på, at Mueller skal undersøge Trumps valgkamp.

De reagerer på, at Trumps bebudede skattereform og store investeringer i infrastruktur i USA er i fare for at falde på gulvet.