Trump sender svigersønnen på fredstur til Mellemøsten

Greenblatt er taget i forvejen og lander i Israel mandag, mens Kushner efter planen ankommer onsdag.

De to toprådgivere skal holde møder i Jerusalem og Ramallah for at høre de to siders synspunkter.

En unavngiven embedsmand i Det Hvide Hus siger, at det vil tage tid at få en aftale på plads. Han tilføjer, at Kushner og Greenblatt formentlig vil besøge regionen mange gange som led i forsøget på at nå frem til en fredsløsning.

I maj mødte Donald Trump både den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, og den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, i henholdsvis Jerusalem og Bethlehem.

Den amerikanske præsident lovede på det tidspunkt at "gøre alt" for at få en fredsaftale på plads.

Dengang opfordrede Trump parterne til at lægge "fortidens smerte og uenighed" til side. Men han afslørede ikke nogen detaljer om, hvordan han har tænkt sig at få fredsprocessen tilbage på sporet.

Noget af det, der udgør en hindring for en løsning, er vanskelige spørgsmål om Jerusalems status, nyt byggeri af jødiske bosættelser og palæstinensernes krav om at få deres egen stat.