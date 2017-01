Artiklen: Trump sagsøges for at modtage betalinger fra udlandet

Der skal mere klarhed over, om præsident Trump varetager forretningsmanden Trumps interesser, mener advokater.

De mener, at han handler i strid med den amerikanske forfatning, når hans hoteller og andre forretninger modtager betaling fra udenlandske regeringer.

Forfatningens bestemmelser om vederlag og honorarer forbyder denne type betalinger, mener advokaterne i organisationen Citizens for Responsibility and Ethics (Borgere for Ansvarlighed og Etik, red.), som står bag søgsmålet.

Advokaterne ønsker en domstols ord for, at Trump skal holde op med at modtage denne type betalinger.

Trump blev taget i ed som USA's præsident fredag.

De virksomheder, han ejer, gør forretninger med lande som Kina, Indien, Indonesien og Filippinerne, påpeger Citizens for Responsibility and Ethics i en pressemeddelelse.

- Når præsident Trump sætter sig ned for at forhandle handelsaftaler med disse lande, kan det amerikanske folk ikke vide, om han også vil tænke på forretningsmanden Trumps fortjenester, lyder det fra organisationen.

En talsmand for Trump vil ikke kommentere sagen, men henviser til det advokatfirma, der repræsenterer Trump i etiske spørgsmål. Firmaet vil dog heller ikke kommentere den konkrete sag.

Men Trumps søn Eric Trump, der er vicedirektør i Trump Organization, siger til avisen Times on Sunday, at virksomheden allerede er gået meget længere i bestræbelserne på at forhindre en interessekonflikt, end loven kræver.