Trump-planer om ambassade i Jerusalem provokerer

- Selvfølgelig er det en provokation. Jeg tror ikke, at han vil kunne gøre det, siger Jean-Marc Ayrault til fransk tv på en fredskonference for Mellemøsten i Paris.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault, siger, at den kommende amerikanske præsident, Donald Trumps, plan om at flytte USA's ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem er en provokation, der kan få alvorlige følger.

- Det ville få ekstremt alvorlige følger. Det er ikke første gang, at en amerikansk præsident har haft dette på sin dagsorden, men ingen har taget beslutningen, når det kom til stykket, pointerer den franske udenrigsminister.

- Det nytter ikke at have en så skarp og ensidige holdning. Man er nødt til at skabe betingelser for fred, siger han videre.

Hverken israelerne eller palæstinenserne deltager i fredskonferencen, som Frankrig er vært for. Der er heller ingen repræsentanter for Trumps kommende administration.

Men repræsentanter og udsendinge fra 70 lande og internationale organisationer er med ved konferencen, som i udgangspunktet havde til formål at puste nyt liv i fredsprocessen mellem israelerne og palæstinenserne.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger søndag, at konferencen i den franske hovedstad er "flygtig". Han har tidligere sagt, at den er anti-israelsk på flere områder.

De franske arrangører siger, at det må blive gjort klart for israelerne og palæstinenserne, at de fleste af verdens ledere ønsker at se en tostatsløsning.