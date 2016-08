Trump overvejer smut til Mexico før tale om indvandring

Den republikanske præsidentkandidat i USA, Donald Trump, overvejer at rejse til Mexico onsdag for at mødes med landets præsident, Enrique Penã Nieto.

Peña Nieto har inviteret Trump på besøg i Mexico, og over weekenden har Trumps stab så angiveligt besluttet at overveje at takke ja til invitationen.

Mexico har om noget været et sted, som Trump er vendt tilbage til i sine taler gennem valgkampen. Han har igen og igen talt om at bygge en mur på grænsen mellem USA og Mexico for at forhindre blandt andet ulovlig indvandring.

Søndag skrev den excentriske milliardær så på Twitter, at han onsdag ville holde en tale om indvandring. Ifølge The New York Times fordi han måske var ved at distancere sig fra sin hårde linje på det punkt.

Men ifølge Reuters' kilde har Trump ikke tænkt sig at bøje af på løftet om at bygge en mur - og det vil han også sige i talen onsdag.

Spørgsmålet er så, om han også vil holde fast i løftet om, at de 11 millioner illegale immigranter, der opholder sig i USA, skal smides ud af landet - om nødvendigt med magt - hvis han bliver USA's næste præsident.