Trump overvejer hurtig nominering af FBI-chef

Han fortæller journalister, der ledsager ham i præsidentflyet Air Force One, at han måske vil være i stand til at træffe en beslutning, inden han i slutningen af næste uge tager på en udlandsrejse.

Præsident Donald Trump siger lørdag, at han ønsker at reagere hurtigt og nominere en ny FBI-direktør til at afløse den fyrede Jim Comey.

- Selv det er muligt, konstaterer han.

Mange har kritiseret ham for at fyre Comey tidligere på ugen. Trump begrundede det med, at Comey havde mistet tilliden fra de mange tusinde ansatte i USA's forbundspoliti.

Det har FBI's næstkommanderende pure afvist.

Mange mener, at den egentlige grund til, at Comey blev fyret, var, at FBI har indledt en større undersøgelse af, om der var ulovlige forbindelser mellem Trump-kampagnen og den russiske regering under sidste års valgkamp.