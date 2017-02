Trump overvejer at udstede nyt indrejseforbud

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at udstede et helt nyt dekret for at sikre, at et kontroversielt indrejseforbud kan træde i kraft igen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters sent fredag aften.

Hvis Trump-administrationen vælger at gå den vej, kan det nye dekret blive udstedt allerede mandag eller tirsdag, lyder det.