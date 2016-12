Artiklen: Trump opløser velgørende fond for at undgå interessekonflikt

Trump opløser velgørende fond for at undgå interessekonflikt

Den republikanske rigmand vil opløse fonden for at undgå, at han ender i en interessekonflikt, når han sætter sig til rette i Det Ovale Kontor 20. januar.

Den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, oplyser i en pressemeddelelse, at det er hans intention at opløse sin kontroversielle velgørenhedsfond, Donald J. Trump Foundation, der er stiftet i 1988.

- Fonden har ydet enorme bidrag til et uendeligt antal værdige grupper. Deriblandt veteraner, politifolk og børn, udtaler Trump i pressemeddelelsen.

- Men for at undgå den mindste tvivl om min rolle som præsident har jeg besluttet, at jeg fortsætter min stærke interesse for velgørenhed på en anden måde, siger han videre.

Donald Trumps private fond har været genstand for en række kontroverser.

Den bliver efterforsket af statsadvokaten i New York, og der har længe været tvivl om, hvor meget Donald Trump rent faktisk har doneret til fonden.

Det er langt fra første gang, at republikaneren må tilpasse sin forretning til sit kommende præsidentembede.

Tidligere har amerikanske eksperter eksempelvis kritiseret, at Donald Trump har kæmpegæld til Deutsche Bank, der har haft et længere udestående med den amerikanske stat.

Den sag er dog netop blevet lukket ned, da banken fredag indgik forlig med USA.

Trump har også store investeringer i Tyrkiet, hvor præsident Recep Tayyip Erdogan kræver, at USA udleverer prædikanten Fethullah Gülen. Han stod ifølge Erdogan bag kupforsøget i juli.

Kritikere mener, at det er umuligt for Donald Trump at undgå interessekonflikter, medmindre han fjerner sig selv fuldstændigt fra alle sine forretningsinteresser.

Under valgkampen i USA langede Trump ofte ud efter sin demokratiske modstander, Hillary Clinton, der har en fond med sin mand, Bill Clinton.

Trump kaldte blandt andet fonden for "et kriminelt foretagende."