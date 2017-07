Trump opfordrer til at få sundhedsreform færdig inden ferie

Trump sagde, at de måtte prøve igen at afskaffe og erstatte sundhedsreformen Obamacare og ikke forlade Washington, før at det var gjort.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, opfordrede onsdag de republikanske senatorer til at få vedtaget en sundhedsreform inden sommerferien.

- Min besked i dag er meget simpel.

- Vi bliver nødt til at blive her, vi bør ikke forlade byen, sagde Trump til de 49 republikanske senatorer, der var samlet i Det Hvide Hus.

I syv år har republikanerne lovet at afskaffe reformen, der har givet sundhedsdækning til millioner af amerikanere, da de siger, at den er for dyr og uholdbar.

Hvis det ikke lykke, vil være på trods af, at republikanerne i dag både sidder på magten i Det Hvide Hus og har flertal i begge kamre i Kongressen.

Trump jokede til mødet med at være klar og bare vente på at underskrive loven.

- Tro mig, jeg sidder i det kontor, og jeg har en kuglepen i min hånd, sagde han.

Men stemningen blev mere alvorlig, da den republikanske præsident insinuerede, at de, som vil modsætte sig lovforslaget, måske kunne miste deres job.

Præsidenten bemærkede til Dean Heller, som er modstander af lovforslaget og sad nær Trump, at:

- Han vil gerne blive ved med at være senator, vil han ikke?

Obamacare fik hårde ord med på vejen af Trump, som torsdag har været præsident i seks måneder.

- Obamacare var en stor løgn. Du kan beholde din læge, løgn. Du kan beholde din plan, løgn. Det var en løgn, direkte fra præsidenten, lød det.

Det stod tirsdag imidlertid klart, at Republikanerne ikke kunne samle nok stemmer til at indføre en erstatning for Obamacare.

Mitch McConnell, flertalsleder i Senatet, annoncerede derefter, at han i næste uge vil gennemføre en afstemning for at ophæve Obamacare.

Den seneste republikanske plan for at afskaffe Obamacare vil efterlade 22 millioner flere amerikanere uden forsikring i 2026 ifølge en prognose fra Kongressens budgetkontor.