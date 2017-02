Irans præsident, Hassan Rouhani, gik på talerstolen fredag i forbindelse med markeringen af revolutionen i 1979. Her langede han blandt andet ud efter landets kritikere, heriblandt USA's nye præsident, Donald Trump.

Trump opfordrer iransk præsident til at vare sin mund

Advarslen kommer, efter at Hassan Rouhani fredag gik på talerstolen i Teheran i forbindelse med markeringen af årsdagen for revolutionen i landet i 1979.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, optrapper den hårde retorik over for Iran og advarer nu præsident Hassan Rouhani om, at han skal "passe på, hvad han siger".

Her sagde Rouhani blandt andet, at "det iranske folk skal tiltales med respekt".

- Iran vil få dem, der benytter truende sprog mod denne nation, til at fortryde det, sagde præsidenten foran hundredtusindvis af fremmødte tilhængere.

- Alle, der er truer Irans regering og vores væbnede styrker, skal vide, at vores nation er på vagt, tilføjede Rouhani.

Senere blev USA's præsident, Donald Trump, præsenteret for Rouhanis udtalelser i Teheran, og han var ikke sen til at reagere:

- Han skal passe på, hvad han siger, lyder svaret fra Donald Trump ifølge AFP.

Den amerikanske præsident har strammet tonen over for Iran, efter at han blev indsat i Det Hvide Hus i januar.

Den hårde retorik er desuden blevet suppleret med nye sanktioner som modsvar til en iransk missiltest.

Mange i Donald Trumps inderkreds ønsker en hårdere kurs over for regeringen i Teheran.

Trump har med nylige meldinger i øvrigt sået tvivl om USA's vilje til at gennemføre en atomaftale med Iran.

Aftalen betyder, at Iran skal begrænse sit atomprogram, til gengæld for at de internationale økonomiske sanktioner mod landet ophæves.

Selv om USA og Iran har været på kollisionskurs de seneste uger, så tyder meget dog på, at Donald Trump stadig har tænkt sig at overholde aftalen.

Det sagde EU's udenrigschef Federica Mogherini efter møder i Det Hvide Hus og med udenrigsminister Rex Tillerson i Washington fredag.

- Jeg blev på møderne beroliget af, at det er planen at holde fast i en fuldstændig implementering af aftalen, siger Mogherini.