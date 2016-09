Trump opfordrer Clintons bodyguards til at droppe våbnene

Det skriver avisen The New York Times.

- Jeg synes, at hendes bodyguards bør droppe alle våben, sagde Trump til stort bifald fra tilhørerne.

Og så fortsatte han:

- Lad os se, hvad der sker med hende. Tag deres pistoler væk. OK, det vil være være meget farligt (for Clinton, red.).

At Secret Service skal stoppe med at beskytte Hillary Clinton, begrunder Trump med, at Demokraternes bud på en ny præsident er indstillet på at bekæmpe den forfatningstilføjelse, (Second Amendment, red.), der giver amerikanerne ret til at bære våben.

Ifølge New York Times er det en fejlagtig udlægning af Clintons politiske program. Hun er ikke tilhænger af et totalforbud mod borgeres ret til at have våben.

Nominerede til præsidentvalget er på alle tidspunkter af døgnet under valgkampen beskyttet af et hold svært bevæbnede Secret Service-agenter. Nogle uniformerede. Andre i civil. Deres eneste opgave er at sørge for kandidaternes fysiske sikkerhed.

Trumps udtalelser er, skriver New York Times, et "provokerende ekko" af bemærkninger fra et vælgermøde i begyndelsen af august i North Carolina.

Trump antydede på mødet, at tilhængere af USA's våbenlov skulle tage sagen i egen hånd, hvis Clinton skulle blive valgt, for at forhindre hende i at udnævne højesteretsdommere, der går ind for en stramning af våbenloven.

- Forresten, hvis hun får lov til at udpege dommere, så er der intet, I kan gøre. Selv om der for Second Amendment-mennesker måske er noget, jeg ved det ikke, sagde han videre.

Trump har aldrig undskyldt eller lagt afstand til udtalelsen, der blev fordømt fra flere sider.

- Det, som Trump siger, er farligt. En person, som vil være USA's præsident, bør ikke på nogen måde foreslå brug af vold, sagde Robby Mook, Clintons kampagneleder, ifølge CNN.