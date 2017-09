Trump om udsigten til angreb på Nordkorea: Vi får se

Styret i hovedstaden Pyongyang oplyser selv via statslige medier, at det er en brintbombe, der er blevet testet, og at det var en "perfekt succes".

- De forstår kun én ting, skrev Trump tidligere søndag på Twitter om det nordkoreanske styre.

- Deres ord og handlinger er fortsat meget fjendtlige over for USA. Nordkorea er en slyngelstat, som er blevet en stor trussel og et stort problem for Kina, som forsøger at hjælpe, men uden stor succes, skrev præsidenten.

Trump holder søndag aften dansk tid møde med sit sikkerhedskabinet, som blandt andet omfatter stabschef John Kelly og forsvarsminister Jim Mattis, der begge er generaler.

Andre højtstående militærfolk deltager også i mødet, meddeler Trump på Twitter.