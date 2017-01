Trump om indrejseforbud: Det virker rigtig fint

Trumps dekret om indrejseforbud har allerede haft konsekvenser for flere personer lørdag.

Det var fredag, at Trump underskrev et dekret, der blandt andet gør, at der ikke vil blive udstedt nye indrejsetilladelser til borgere fra syv overvejende muslimske lande i 90 dage - blandt andet Irak og Yemen.

Det er ikke en udelukkelse af muslimer, sagde præsidenten også lørdag.

Dekretet skal også begrænse tilgangen af flygtninge. Beslutningen er en del af en række stramninger i USA's udlændingepolitik.

Formålet er ifølge Trump at holde "radikale, islamistiske terrorister" ude af landet.

Det havde allerede konsekvenser for en række personer lørdag. Og Iran, der er et af de syv lande, har udmeldt, at landet vil gengælde det amerikanske indrejseforbud.