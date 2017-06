Trump om død amerikaner: Der skete grusomme ting i Nordkorea

Han blev i marts sidste år idømt 15 års hårdt strafarbejde af den nordkoreanske højesteret for at have stjålet en politisk plakat fra et hotel i hovedstaden Pyongyang.

- Det er et brutalt regime, siger Donald Trump efter Warmbiers død.

- Der er sket grusomme ting, men i det mindste fik vi ham hjem til sine forældre.

Otto Warmbier mistede angiveligt bevidstheden i fangelejren sidste forår, og i sidste uge blev han sendt hjem til USA i koma. Nordkorea forklarede løsladelsen med "humanitære årsager".

Tiden i arbejdslejren gav Otto Warmbier alvorlige hjerneskader, konkluderede lægerne i hans hjemby, Cincinnati, men det var uklart, hvad der var skyld i skaderne.

Han kunne åbne øjnene og blinke, men han viste ifølge lægerne ingen tegn på at kunne forstå sine omgivelser.

- Ottos skæbne styrker min administrations beslutning om at forhindre, at sådanne tragedier rammer andre uskyldige ofre i hænderne på et regime, som ikke respekterer retsstatsprincippet eller grundlæggende menneskelig anstændighed.

- USA fordømmer brutaliteten i det nordkoreanske regime, mens vi sørger over det seneste offer, skriver Donald Trump i en formel udtalelse.

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, siger, at USA holder Nordkorea ansvarlig for Otto Warmbiers død, og kræver at tre andre amerikanere, der bliver tilbageholdt i Nordkorea, bliver frigivet.

Efter Warmbiers død oplyser det Kina-baserede rejsebureau Young Pioneer Tours, som arrangerede den unge amerikaners rejse til Nordkorea, at det ikke længere vil tage amerikanske turister med til det isolerede land.