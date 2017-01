Den mexicanske præsident, Enrique Peña Nieto, og USA's præsident, Donald Trump, er igen på talefod efter aflyst møde, der udsprang af strid om betalingen af Trumps omstridte grænsemur mellem de to lande. Her ses en del af grænsehegnet mellem USA og Mexico.

Trump og Mexicos præsident på talefod igen efter aflyst møde

Præsidenterne berørte også Trumps planlagte og meget omstridte grænsemur mellem de to lande, som Trump vil have Mexico til at betale for.

- Angående betalingen af grænsemuren anerkendte begge præsidenter deres klare og meget forskellige, offentlige meninger om dette følsomme emne.

- Præsidenterne enedes også om indtil videre ikke at tale offentligt om dette kontroversielle emne, lød det i udtalelsen.

Samtalen finder sted, kun en dag efter at Peña Nieto aflyste et planlagt møde med Trump i næste uge. Aflysningen kom, få timer efter at Trump på Twitter opfordrede sin mexicanske kollega til at aflyse mødet.

- Hvis Mexico ikke er villig til at betale for den hårdt tiltrængte mur, vil det være bedre at aflyse det kommende møde, skrev Trump.

Men fredag er de to på talefod igen, og det var "en meget god" samtale, lød det fra Trump. Samtalen var ifølge Trump venlig, og at han så frem til at genforhandle USA's handelsforbindelse med Mexico.

Han fortalte desuden, at de to præsidenter blev enige om at arbejde på at genetablere forholdet mellem de to lande efter det aflyste møde og striden om finansieringen af grænsemuren.

Peña Nieto og Trump talte ifølge den mexicanske regering også om USA's handelsunderskud over for Mexico og strømmen af illegale våben og narkotika, der kommer ind over grænsen til USA fra Mexico.

Det var onsdag, at Trump underskrev et dekret, der sætter arbejdet med at planlægge og bygge grænsemuren i gang.