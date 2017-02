Trump og Erdogan drøfter kampen mod terror i telefonsamtale

Statslederne drøftede også landenes "langvarige forhold" og herunder "deres fælles vilje til at bekæmpe terrorisme i alle dens former".

Det fremgår af en meddelelse fra Det Hvide Hus.

Regeringen i Tyrkiet har foreløbig ikke kommenteret samtalen.

Erdogan erklærede i november sin støtte til den på det tidspunkt nyvalgte Donald Trump.

Tyrkiets forhold til USA var under præsident Barack Obama anstrengt. Især efter det mislykkede kupforsøg i Tyrkiet sidste sommer.

Efter at have slået kupforsøget ned krævede Erdogan prædikanten Fethullah Gülen udleveret fra USA.

Gülen var ifølge præsidenten en af kuppets bagmænd.

USA afviste anmodningen om at udlevere Gülen, der i årevis har boet i eksil i USA.

Det fremgår ikke af meddelelsen fra Det Hvide Hus, om Gülen blev nævnt i tirsdagens samtale.

Styret i Ankara har også været misfornøjet med USA's støtte til kurdiske militser, som kæmper mod Islamisk Stat (IS) i Irak og Syrien.

Præsident Erdogan har beordret tusindvis af offentligt ansatte og militærfolk fyret, anholdt eller suspenderet fra tjeneste siden kupforsøget i juli 2016 på mistanke om sympati eller støtte til Fethullah Gülen.

Selv om Erdogan efter alt at dømme sidder sikkert i sadlen som præsident, så rettes der fortsat beskyldninger mod Gülen.

Tirsdag antydede borgmesteren i Ankara således, at Gülen i samarbejde med udenlandske magter er i gang med at "planlægge" et jordskælv i Tyrkiet. Angiveligt for at svække landets økonomi.

Påstanden fra borgmester Melih Gokcek kom, efter at et kystområde mandag blev ramt af et mindre jordskælv.

- Jeg er fortsat bekymret for muligheden for et kunstigt jordskælv, skrev borgmesteren på Twitter.

Han tilføjede, at den "gülenistiske terrororganisation" tidligere har tumlet med tilsvarende planer.

Tyrkiet oplever på grund af landets geologi med jævne mellemrum rystelser og jordskælv.