Donald Trump er rejst til Florida for at fejre nytår.

Trump ønsker sine fjender godt nytår

Kærlige hilsner".

Samtidig siger den kommende pressetalsmand i Det Hvide Hus, Sean Spicer, at Trump fejrer nytår i Florida, hvor blandt andre skuespilleren Sylvester Stallone er blandt gæsterne.

Donald Trump er ifølge Spicer vært ved en nytårsfest i Mar-e-Largo-klubben i Palm Beach.

Og blandt de 800 inviterede gæster er så efter talsmandens oplysninger Stallone, der i lighed med Trump er blevet 70 år.

Under Trumps arrangementet er der cocktailparty, middag og dans.

Donald Trump bliver USA's præsident 20 januar.

Den nuværende præsident, Barack Obama, har også udsendt et nytårsbudskab, hvori han siger, at det har været hans livs privilegium at tjene som USA's præsident.

Obama takker i sin meddelelse også de amerikanske borgere for alt, de har gjort, "for i de seneste otte år at have gjort Amerika stærkere".

Obamas udtalelser kom i forbindelse med hans ugentlige tale over radioen, skriver dpa.

Han mindede amerikanerne om, hvad han har opnået som præsident og talte om, at han vendte den økonomiske recession, trak de amerikanske soldater ud af Irak og Afghanistan og tog skridt til, at amerikanske statsborgere kan få sundhedsforsikring.

- Næsten alle på Jorden ser USA som stærkere og mere respekteret i dag end for otte år siden, sagde Obama, der tilføjede, at det vil kræve "hele nationen" at fortsætte med at bygge på det, der er opnået.