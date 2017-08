Trump nedlægger råd efter at topchefer har trukket sig

USA's præsident, Donald Trump, nedlægger to af Det Hvide Hus' ekspertråd, efter at flere af medlemmerne har trukket sig fra rådene.

Ekspertrådene bestod af topledere fra det amerikanske erhvervsliv.

På Twitter skriver præsidenten:

- I stedet for at lægge pres på erhvervslivet i The Manufacturing Council og i Strategy & Policy Forum, afslutter jeg begge. Tak alle sammen!

Donald Trump har fået kraftig kritik for håndteringen af weekendens hændelser i Charlottesville i delstaten i Virginia.

Nationalister og nynazister samlede sig lørdag til demonstrationer i byen. Under en moddemonstration blev en kvinde dræbt og 19 personer kom til skade, da en bil kørte ind i folkemængden.

Mandag trak flere af medlemmerne sig fra rådet The Manufacturing Council i protest.

Tirsdag aften dansk tid kommenterede Donald Trump så endnu en gang weekendens dødelige uroligheder i Charlottesville.

Her gentog han kraftigt sine kritiserede udtalelser om, at "begge sider bærer skylden" for sammenstødene mellem hvide nationalister og moddemonstranter.

Efter pressemødet har flere topledere trukket fra rådet.

Richard Trumka, der er formand for fagforbundet AFL-CIO, er en af dem.

- Vi kan ikke sidde i et råd for en præsident, der tolererer fordomme og terrorisme herhjemme, lød det fra Richard Trumka på Twitter.

Også erhvervslederen Inge Thulin, som er topchef i virksomheden M3, der producerer værktøj og kontorartikler, har valgt at forlade Trumps ekspertråd.

Hun er ifølge det svenske nyhedsbureau TT den syvende virksomhedsleder, som har trukket sig.

I en erklæring, som 3M har lagt ud på Twitter, lyder det fra Thulin:

- Bæredygtighed, mangfoldighed og inklusion er mine personlige værdier. De sidste par måneder har givet mig mulighed for at reflektere over mit engagement i de værdier, lyder det.