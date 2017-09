Trump lover unge og illegale immigranter fred i halvt år

Det slår præsident Donald Trump fast i en kort besked på Twitter, efter at han tidligere på ugen tilbagerullede hele programmet, som blev indført under forgængeren Barack Obama.

Er man ung og illegal immigrant, og er man omfattet af det amerikanske program Daca, der giver mulighed for at få en arbejdstilladelse, kan man være helt rolig.

- For alle dem (Daca), som måtte være foruroliget over deres status i den kommende periode på seks måneder, så er der intet at bekymre sig om. Der sker intet, skriver Trump på Twitter.

Præsidentens plan om at afvikle programmet, der beskytter unge, som illegalt er kommet til USA, møder modstand over hele landet.

15 delstater, herunder New York og Washington, meddelte onsdag, at de vil forsøge at bremse præsidentens plan. De rejser sagen ved domstolene.

Den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, har torsdag sagt, at han vil søge et kompromis for immigration, der omfatter både grænsekontrol og Daca, da de to emner hænger tæt sammen.

Ryan ser sagen om Daca som et symptom på, at sikkerheden ved grænserne er fejlet.

- Det vil give mening, at når man skal løse dette alvorlige problem, så tager man fat om årsagen til problemet. Det er sikkerheden ved grænserne, siger Ryan.

Den amerikanske justitsminister, Jeff Session, meddelte tirsdag, at Daca tilbagekaldes.

Daca tillader immigranter, der ikke var myndige, da de kom til USA, at blive i en periode og få en arbejdstilladelse.

Sessions sagde tirsdag, at Kongressen har et halvt år til at blive enige om en alternativ løsning for 800.000 unge indvandrere.