Trump lover snart at bygge stor grænsemur mod Mexico

Præsident Donald Trump siger, at han vil sørge for, at der bliver bygget en mur langs grænsen til Mexico tidligere end planlagt.

- En stor, stor grænsemur, understreger han.

Han tilføjer, at han samtidig vil have fokus på at få "dårlige mennesker" ud af USA.

Trump blev mødt med jubelråb under talen, som han holdt for Den Konservative Politiske Handlingskonference (CPAC). Det er en organisation, der sikrede ham hans første vigtige platform på hans vej frem mod præsidentposten.

Udtalelserne falder, dagen efter at USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, besøgte Mexico for at drøfte indvandring fra Mexico.

Tillersons delegation gav udtryk for, at USA vil hjælpe med at bekæmpe de omstændigheder, som er baggrund for indvandringen til USA.

Tillerson var i Mexico City sammen med ministeren for indenrigsministeriets sikkerhedsstyrker, John Kelly.

Mexicos udenrigsminister og indenrigsminister, Luis Videgaray og Miguel Angel Osorio Chong, sagde efter møder med amerikanerne, at der blev givet udtryk for skuffelse fra Mexicos side.

Men samtidig blev det understreget, at begge sider fortsætter dialogen om indvandring, handel og sikkerhed.

Kelly sagde torsdag, at den amerikanske regering med Trump i spidsen ikke har i sinde at gennemføre masseudvisninger af illegale indvandrere.

Samtidig sagde han, at der ikke vil blive anvendt militær magt i operationer mod indvandring.

- Indvandring bør være omgærdet af sikkerhed. Den skal være lovlig, og den må foregå under ordnede forhold, siger han.