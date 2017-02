- Amerikanske interesser kommer i første række, sagde Trump i en tale torsdag, hvor han anslog hovedlinjerne i en plan om at styrke det amerikanske militær. Det sker få dage før, at han skal tale til Kongressen om sine planer om udviklingen af militæret, som i forvejen er verdens største og stærkeste.

Trump lover militær oprustning

- Amerikanske interesser kommer i første række, sagde Trump i en tale til Den Konservative Politiske Handlingskonference (CPAC), som er en organisation, der sikrede ham hans første vigtige platform på hans vej frem mod præsidentposten.

Trump anslog i talen hovedlinjerne i en plan om at styrke det amerikanske militær. Det sker, få dage før at han skal tale til Kongressen om sine planer om udviklingen af militæret, som i forvejen er verdens største og stærkeste.

Han siger, at han vil forbedre det både offensivt og defensivt med store beløb. Men Trump har endnu ikke ikke fremsat specifikke oplæg om militæret.

Han siger, at han vil forbedre det både offensivt og defensivt med store beløb, som vil gøre landets forsvar "større, bedre og stærkere end nogensinde før."

- Og forhåbentligt kommer vi aldrig til at bruge det, men der er ingen, som skal hundse rundt med os. Det bliver en af de største militære oprustninger i USA's historie, siger Trump.

Trump er under pres for at finde en balance mellem sine krav om militær oprustning og planen om at skære skatten ned for de fleste amerikanere og virksomheder.

Den amerikanske leder udnævnte tirsdag den 54-årige generalløjtnant Herbert Raymond McMaster som national sikkerhedsrådgiver.

Han afløste Michael Flynn, der kun nåede at sidde på posten i godt tre uger, inden han blev tvunget til at gå af efter at have givet misvisende informationer til vicepræsident Mike Pence.