Trump lover genforhandling af Nafta med Canada og Mexico

Den nye amerikanske leder vil møde sin mexicanske modpart, Enrique Peña Nieto, den 31. januar. Der er endnu ikke fastsat en dato for det første møde mellem Trump og den canadiske premierminister, Justin Trudeau.

Trump roser den mexicanske leder og siger, at han venter sig store resultater i forhandlinger med Mexico.

Under valgkampen foretog Trump et overraskelsesbesøg i Mexico for at fremstå som en kompetent statsmand på den internationale scene.

Mødet var kontroversielt, da Peña Nieto og Trump modsagde hinandens udlægninger af mødets forløb. Trump sagde til journalister, at de ikke havde talt om en grænsemur, som Trump vil bygge.

Den mexicanske præsident insisterede imidlertid på, at han "havde gjort det klart, at Mexico ikke vil betale for muren."

Under valgkampen kaldte Trump Nafta for "den værste handelsaftale, som USA nogensinde har underskrevet. Han svor, at han ville havde den genforhandlet eller rive den midt over.

Siden Trumps valgsejr i november har både Mexico og Canada udtrykt vilje til genforhandling af aftalen.

Trump sagde på det ene valgmøde efter det andet, at aftaler som Nafta, der er en slags indre marked mellem USA, Canada og Mexico, koster amerikanske arbejdspladser.

Det samme siger han om handelsaftalen TPP, som omfatter USA og Canada samt en række andre lande omkring Stillehavet og i Asien. Deriblandt Japan og Australien.

Aftalen er forhandlet færdig og støttes af tidligere præsident Barack Obama. Men den mangler at blive godkendt af Senatet i den amerikanske kongres.

Trump har betegnet TPP som en "frygtelig aftale", der vil "voldtage" USA ved at flytte arbejdspladser til lande med lavere lønninger.