Artiklen: Trump lover at beskytte amerikanske job under Boeing-besøg

Trump lover at beskytte amerikanske job under Boeing-besøg

Vi vil have produkter, der er lavet i Amerika af amerikanske hænder, sagde Trump under besøg hos flygigant.

Trump besøgte flyfabrikken i North Charleston i forbindelse med, at den nye Dreamliner-model blev præsenteret.

- Vi drømmer om ting, og så bygger vi dem. Vi gør vision til virkelighed. Og vi vil gøre meget mere af den slags, tro mig, sagde præsidenten.

Trump repeterede også sin trussel om, at amerikanske virksomheder, der fyrer medarbejdere og flytter produktionen til udlandet, risikerer en "betydelig straf", når de efterfølgende vil sælge deres varer i USA.

Han hævder, at flere store virksomheder som Ford, General Motors og Fiat-Chrysler, "for bare at nævne nogle ganske få", er blandt de selskaber, der har lovet at bevare eller udvide deres fabrikker i USA efter præsidentvalget.

Samtidig gentog Trump, at hans regering vil presse de amerikanske virksomheder for at indgå bedre handelsaftaler med staten.

Ifølge Trump vil regeringen overveje at erstatte nogle af de F-35 kampfly, som den har planer om at købe fra Boeings konkurrent Lockheed Martin, med Boeings F-18 Super Hornet-fly, hvis prisen på F-35 ikke bliver sat ned.

- Vi vil spare milliarder og milliarder af dollar, siger Trump.

Han har tidligere kritiseret både prislappen og forsinkelserne på F-35 flyene. Det er den samme type kampfly, som den danske regering har bestilt.

Trump besøgte Boeing-fabrikken på vej til West Palm Beach i Florida, hvor han tilbringer weekenden.