Trump lover at arbejde for fred i Mellemøsten

Trump betoner i en kort tale foran præsidentens fly, Air Force One, at han under et besøg i Saudi-Arabien har fundet nye grunde til håb for regionen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er landet i lufthavnen Ben Gurion i Israel efter et statsbesøg i Saudi-Arabien.

Det gælder en fælles indsats for at bekæmpe den internationale terrorisme og at sikre freden i Mellemøsten.

- Vi har foran os en sjælden mulighed for at bringe stabilitet til denne region og til at nedkæmpe terrorisme, siger Trump.

Den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, der er med på rejsen, fortæller, at Trump er villig til at gøre en personlig anstrengelse for at sikre fred mellem israelere og palæstinensere.

Men det kræver, at begge parter er villige og seriøse deltagere, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Besøget i Israel varer to dage. Trump skal senere på dagen have politiske drøftelser med Netanyahu. Der er planlagt et møde med palæstinensernes præsident, Mahmoud Abbas.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, var mødt op på landingsbanen for at tage imod Trump.

Han omtalte i en kort tale konsekvent det amerikanske præsidentpar ved deres fornavne Donald og Melania for at understrege et personligt venskab.