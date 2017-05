Trump lover at arbejde beslutsomt for fred i Mellemøsten

- Jeg er fast besluttet på at forsøge at opnå en fredsaftale mellem israelerne og palæstinenserne.

USA's præsident, Donald Trump, lover under et møde med palæstinensernes præsident, Mahmoud Abbas, at gøre alt for at opnå fred mellem israelere og palæstinensere.

- Jeg agter at gøre alt, hvad jeg kan, for at hjælpe dem til at nå det mål, siger Trump.

Mødet med Abbas fandt sted i Betlehem på den besatte vestbred.

Trump landede mandag i Israel, efter at have afsluttet et besøg i Saudi-Arabien.

Han diskuterede i Israel en genoptagelse af fredsforhandlinger med premierminister Benjamin Netanyahu.

Fredsforhandlingerne har stået stille de seneste tre år.