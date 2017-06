Trump lader fyret FBI-chef vidne i Rusland-undersøgelse

USA's præsident, Donald Trump, vil ikke bruge sin magt som præsident til at blokere for den fyrede FBI-direktør James Comeys længe ventede vidneudsagn for Kongressen i denne uge.

- For at sikre en hurtig og grundig undersøgelse af de kendsgerninger, Senatets efterretningskomité søger, så vil præsident Trump ikke bruge sit ledermæssige privilegium vedrørende James Comeys planlagte vidnesbyrd, siger hun.

Præsidenter kan påberåbe sig retten til at forhindre regeringsansatte i at dele information.

Men hvis Trump gør brug af sin særlige magt som præsident, vil det sandsynligvis skabe en opfattelse af, at hans administration forsøger at skjule oplysninger om FBI's undersøgelse af russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg sidste år.

Den åbne høring af James Comey er en del af denne undersøgelse.

Inden at Donald Trump fyrede sin FBI-direktør 9. maj, var det Comey selv, der stod i spidsen for Rusland-undersøgelsen.

Siden fyringen har der været rapporter om, at Trump havde bedt Comey om at droppe en FBI-undersøgelse af den tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynns forhold til den russiske regering.

Flynn blev fyret i februar, da det kom frem, at han havde givet urigtige oplysninger til blandt andre den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, om sine samtaler med Ruslands ambassadør i USA.

Både republikanere og demokrater fra efterretningskomitéen har sagt, at de har til hensigt at grille James Comey under høringen for at finde ud af, om Trump pressede ham til at droppe undersøgelsen af Michael Flynn.

Høringen bliver Comeys første offentlige vidneudsagn siden sin fyring for knap en måned siden.

Nyhedskanalen Fox News samt de to amerikanske tv-netværk ABC og CBS sender direkte fra høringen.