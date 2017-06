Trump lader den nærmeste familie undslippe indrejseforbud

Borgere fra seks lande med overvejende muslimske befolkninger skal kunne bevise, at de har en tæt forbindelse enten i form af familie eller forretning til USA for at få visum dertil, når præsident Donald Trumps indrejseforbud træder i kraft.

Det samme gælder alle flygtninge, der vil ind i landet.

Det fremgår af nye kriterier for visumansøgere, der onsdag er sendt til amerikanske ambassader og konsulater.

De nye regler betyder, at folk fra Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen skal kunne bevise, at de har en forælder, ægtefælle, barn, voksen søn, voksen datter, svigersøn, svigerdatter eller søskende i USA for at få visum.

Ægtheden af forholdet kan eksempelvis bevises via billeder, breve, certifikater eller andet materiale.

Omvendt anses bedsteforældre, børnebørn, tanter, onkler, niecer, nevøer, fætre, kusiner, svogre, svigerinder eller forlovede ikke for at være tætte nok.

De nye kriterier kommer, efter at Højesteret i USA i mandags i grove træk gav grønt lys til præsident Donald Trumps indrejseforbud.

Højesteret ophævede således mandag to andre retsinstansers suspendering af Trumps dekret.

Indrejseforbuddet gælder i 90 dage.

Trumps regering har gentagne sagt, at forbuddet på 90 dage er nødvendigt, hvis myndighederne skal have tid til at behandle visumansøgninger fra de pågældende lande.

Som noget af det første efter sin tiltræden i januar underskrev Trump et dekret om et indrejseforbud rettet mod borgere fra syv lande. Fælles for landene er, at befolkningerne er overvejende muslimske.

Men dekretet blev blokeret af en føderal dommer. Det resulterede i, at Trumps folk fjernede Irak fra listen og reviderede forbuddet en smule. Men også den nye version blev suspenderet.

Det sidste punktum er i sagen er dog endnu ikke sat. Parterne skal således høres igen til oktober.