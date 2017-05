Trump-kilder: Med dekret vil præsidenten kulegrave valgfusk

Det amerikanske nyhedsbureau rapporterer, at Trump med dekret ventes at nedsætte kommissionen.

En af kilderne siger, at vicepræsident Mike Pence skal lede kommissionen, der også skal undersøge "uregelmæssig stemmeafgivelse" og "ulovlig registrering af vælgere".

Også andre amerikanske medier skriver om kommissionen via anonyme kilder nær Trump - heriblandt Fox News.

Trump har ifølge AP hævdet, at flere millioner mennesker stemte ulovligt ved præsidentvalget.

Meldingen kommer få dage efter præsidentens fyring af James Comey som chef for FBI.

Den fyring har fået mange til at beskylde præsidenten for at forsøge at lukke en undersøgelse af hans egen regerings påståede forbindelser til Rusland under valgkampen.