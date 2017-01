Donald Trump skader USA's chancer for at få store sportsbegivenheder, skriver New York Times.

Trump kan svække USA's chancer for at få OL og fodbold-VM

Men præsident Donald Trump kan med sin stramning af indrejsereglerne til USA svække landets chancer for at blive vært for klodens suverænt to største sportsbegivenheder.

Los Angeles er i spil som vært for OL i 2024, og USA håber også at få tildelt verdensmesterskaberne i fodbold i 2026.

Det skriver New York Times.

Fredag underskrev Trump et dekret, som i foreløbigt 90 dage blokerer muligheden for borgere fra syv lande til at sætte fod på amerikansk jord.

USA's sportsforbund forsøger nu at få styr på de umiddelbare konsekvenser af Trumps beslutning.

- Vi er i tæt kontakt med administrationen for at forstå de nye regler, og hvordan vi bedst forholder os vedrørende besøgende sportsfolk, oplyser Patrick Sandusky, talsmand for USA's Olympiske Komité, i en mail til avisen.

Ifølge talsmanden støtter regeringen Los Angeles' bud på at blive OL-værter i 2024.

Mindst ét medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har kritiseret Trumps beslutning.

Richard Peterkin fra østaten St. Lucia skriver på Twitter, at "den er fuldstændig i modstrid med de olympiske idealer".

- For ham overtrumfer kollektivt ansvar individuel retfærdighed, skriver Peterkin.

Det er en henvisning til Trumps forklaring, om at formålet med at forbyde indrejse for samtlige borgere fra syv lande er at holde "radikale, islamistiske terrorister" ude af USA.

IOC træffer i september beslutning om, hvor OL i 2024 skal holdes.

David Wallechinsky, der står i spidsen for Det Internationale Selskab for OL-Historikere, mener, at Donald Trump svækker chancerne for Los Angeles, fordi han opfattes som en person, der hverken bryder sig om muslimer, kvinder eller latinoer.

USA ventes også at lægge billet ind på VM i fodbold i 2026. Muligvis i fællesskab med Mexico.

I juni sagde Sunil Gulati, præsident for USA's Fodboldforbund, at chancen for at få værtskabet nok ville blive vanskeliggjort med Trump som præsident.

Især hvis ideen om at søge sammen med Mexico realiseres på grund af Trumps planer om at bygge en mur langs grænsen mellem de to lande.

Sunil Gulati afviste lørdag at udtale sig til New York Times. Beslutningen om placeringen af VM i 2026 tages om tre år.