Trump kalder til kamp mod ekstreme islamisters barbari

Præsident Donald Trump vil opfordre arabiske ledere til at konfrontere "islamistisk ekstremisme" i en tale søndag, hvor han definerer kampen mod terrorisme som en kamp mellem det gode og det onde snarere end som et sammenstød mellem forskellige civilisationer.

- Det er en kamp mellem barbariske forbrydere, der forsøger at tilintetgøre menneskeligt liv, og anstændige mennesker, som forsøger at beskytte det, hedder det i talen, som på forhånd er offentliggjort af Det Hvide Hus.

Trump skal holde talen for et halvt hundrede arabiske og muslimske politiske ledere i det ultrakonservative kongedømme

- Det betyder, at man åbent konfronterer krisen med islamistisk ekstremisme og de islamistiske terrorgrupper, der opstår af den. Og det betyder, at man står sammen mod drab på uskyldige muslimer, mod undertrykkelse af kvinder, forfølgelse af jøder og massakrer på kristne, hedder det videre.

Talen er et led i bestræbelser på et få skabt gode forbindelser til den muslimske verden igen, efter at Trump under valgkampen sidste år angreb muslimer og forsøgte at få nedlagt indrejseforbud for dem i USA.

- Terrorismen har spredt sig ud over verden, men fredens sti begynder lige her på denne gamle jord, i dette hellige land. Mellemøstens nationer kan ikke vente på, at amerikansk magt skal knuse denne fjende for dem, tilføjes der i talen, som Trump vil holde efter at have fået en varm modtagelse i den saudiarabiske hovedstad, Riyadh.

Tidligere søndag roste Trump den egyptiske leder, præsident Abdel Fattah al-Sisi, for at have gjort en enestående indsats under vanskelige omstændigheder.

Trump lovede, at han vil besøge Egypten inden for relativ kort tid.

I samtaler om økonomiske samarbejdsaftaler lovede Trump militært udstyr til Qatar's emir, sheik Tamim Bin Hamad Al-Thani, samt Kuwaits emir, Sabah al-Ahmad al-Sabah, militært udstyr.