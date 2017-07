De to ledere mødtes fredag til det længe ventede møde, som overraskende varede to timer og 16 minutter. Det var markant længere end de 30-40 minutter, der var afsat.

Trumps første udmelding om mødet med den russiske præsident kom lørdag, hvor han mødtes med en lang række af verdens ledere under G20-topmødet i Hamburg i Tyskland. Her satte han sig ved siden af den britiske premierminister, Theresa May.

Under mødet fredag har den amerikanske præsident konfronteret Vladimir Putin med Ruslands mulige indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Trump er blevet stærkt presset til at spørge ind til netop det af sine demokratiske modkandidater og af nogle af sine egne partifæller.

Nu kan den amerikanske leder i fremtiden pege tilbage på fredagens møde og sige, at han har lagt pres på Vladimir Putin og Rusland, hvis han bliver kritiseret for at negligere emnet.

Den amerikanske præsident åbnede mødet med Putin ved at udtrykke sin bekymring over den mulige russiske indblanding i valgkampen. Det fortæller den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, som var med under mødet.

Trump pressede flere gange Putin om emnet, siger Tillerson. Men Vladimir Putin nægtede at være involveret og bad om beviser.

Trump accepterede den russiske præsidents forsikring om, at Moskva ikke blandede sig i det amerikanske præsidentvalg sidste år. Det sagde den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, til nyhedsmediet AP efter mødet fredag.

De to præsidenter blev enige om, at lade være med at blande sig i hinandens præsidentvalg i fremtiden, sagde Rex Tillerson efter mødet.

Den amerikanske præsident har sendt blandede signaler op til mødet mellem de to.

Om torsdagen, dagen før mødet, udtalte Trump, at Moskva højst sandsynligt havde blandet sig i valgkampen, men at andre lande også kunne være indblandet.

- Der er ingen, som rigtig ved det, sagde Donald Trump ifølge AP.