Trump kalder russisk hackingsag for politisk heksejagt

- Her er der tale om en politisk heksejagt, siger Trump og fremhæver, at en kinesisk lækage af oplysninger fra computere i det amerikanske regeringssystem i 2014 og 2015 vakte meget lidt opmærksomhed.

Den kommende amerikanske præsident Donald Trump kalder strid om russiske hackerangreb under USA's valgkamp for heksejagt. Han siger til avisen The New York Times, at USA er blevet verdens hackerhovedstad.

- Kina hackede for forholdsvis nyligt 20 millioner navne fra offentlige kontorer i USA. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen, som taler om det? Dette er en politisk heksejagt.

En række af USA's efterretningschefer skal fredag briefe Trump om det bevismateriale, som de siger, at der foreligger om russiske lederes indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Trump skriver i et tweet på det sociale medie Twitter, at han vil anmode udvalg i Kongressen om at undersøge efterretningstjenesten NBC's modtagelse af tophemmelige informationer.

Ved en senatshøring torsdag forklarede chefen for National Intelligente, James Clapper, at han havde en meget stor tiltro til, at efterretningstjenesternes undersøgelser af den påståede russiske hacking er korrekte.

Anklagerne går på, at de russiske efterretningstjenester GRU og FSB skal have hacket sig ind i Det Demokratiske Parti. I to år skal de have udnyttet huller i computersystemerne, ligesom de skal have afluret kodeord.

De amerikanske efterretningstjenester siger, at de har identificeret de agenter, som udførte hackerangrebene og lækkede oplysningerne til WikiLeaks.

Rusland afviser at have stået bag den omfattende hacking.