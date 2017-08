Trump kalder republikaners udtalelse for en ondsindet løgn

Han kalder den republikanske senator Lindsey Grahams udtalelser "en modbydelig løgn". Det er en reaktion på en kommentar fra Graham onsdag.

Her konstaterede Graham, at Trump på et pressemøde i Trump Tower i New York tirsdag havde gjort de to grupper, der stødte sammen i Charlottesville i staten Virginia lige skyldige.

Senatoren bad Trump om at bruge kræfterne på at hele et splittet Amerika i stedet.

En 32-årig kvinde blev dræbt under urolighederne og 19 såret, da en højrenationalist kørte sin bil ind i demonstranterne i Charlottesville.

De højrenationale i Charlottesville omfattede nynazister, medlemmer Ku Klux Klan og andre racistiske grupper.