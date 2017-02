Trump kalder nederlag ved appeldomstol politisk beslutning

Det siger han til de fremmødte journalister i Det Hvide Hus, umiddelbart efter domstolen besluttede ikke at genindføre hans omstridte indrejseforbud.

USA's præsident, Donald Trump, kalder afgørelsen fra appeldomstolen i San Francisco for en "politisk beslutning".

- Det er en politisk beslutning, og vi kommer til at mødes med dem i retten. Det bliver en beslutning, som vi efter min mening kommer til at vinde meget nemt, siger han ifølge Fox News.

Dermed antyder Trump, at han vil anke afgørelsen fra appeldomstolen til næste og sidste instans, USA's højesteret.

Det amerikanske justitsministerium oplyser desuden, at det i øjeblikket er ved at "gennemgå afgørelsen og overveje ministeriets muligheder".

Det var USA's føderale appeldomstol i San Francisco, der ved midnat til fredag dansk tid stadfæstede den midlertidige suspendering af Trumps indrejseforbud mod borgere fra syv lande med overvejende muslimsk befolkning.

Afgørelsen blev truffet enstemmigt af de tre dommere ved The 9th U.S. Circuit Court of Appeals, Richard Clifton, William Canby og Michelle Friedland.

To af dommerne er ifølge nyhedsbureauet NTB indsat af tidligere demokratiske præsidenter, mens én er indsat af en tidligere republikansk præsident.

Dommerne mener, at "den amerikanske regering ikke har bevist, at det vil medføre uoprettelig skade, hvis man undlader at genindføre indrejseforbuddet".

Donald Trump var efter afgørelsen hurtigt ude at kommentere den på Twitter.

- Vi ses i retten! Vores lands sikkerhed er på spil, skriver han.

Indrejseforbuddet har været suspenderet siden fredag 3. februar, hvor dommer James Robart i Seattle i delstaten Washington beordrede et midlertidigt og landsdækkende stop for Trumps kontroversielle foranstaltning.

Statsadvokater fra delstaterne Washington og Minnesota har udfordret indrejseforbuddet og mener, at det skal ophæves permanent, fordi dekretet har "udløst kaos".

Donald Trump indførte 27. januar et midlertidigt indrejseforbud mod borgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.

Indrejseforbuddet har ifølge præsidenten til formål at forhindre "radikale, islamistiske terrorister" i at komme til USA.