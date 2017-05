Trump kalder bombemænd i Manchester for onde tabere

Under et besøg i Bethlehem hos palæstinensernes præsident, Mahmoud Abbas, udtrykker han sin "dybeste kondolence" til de berørte efter torsdag aftens bombe i Manchester Arena. Mindst 22 mennesker mistede livet.

USA's præsident, Donald Trump, kalder de skyldige bag bombeangrebet i den britiske by Manchester for "onde tabere".

- Så mange unge, dejlige, uskyldige mennesker, som levede og nød livet, er myrdet af onde tabere.

- Jeg vil ikke kalde dem monstre, for de ville kunne lide den betegnelse. De ville mene, at det var et strålende navn, siger Trump.

Britisk politi betegner angrebet som en terrorhandling.

Trump har netop haft et møde med Abbas om mulighederne for at finde en fredsløsning i Mellemøsten.

Ingen har taget skylden for bomben i Manchester. Men på hjemmesider, der sympatiserer med Islamisk Stat, udtrykker radikale islamister glæde over, at bomben kostede så mange døde og sårede.

Fra andre steder i verden strømmer det ind med tilkendegivelser om sympati til briterne.

Frankrigs nye præsident, Emmanuel Macron, udtrykker "forfærdelse og chok" over bombeangrebet. Ruslands præsident, Vladimir Putin, udtrykker håb om, at de skyldige "ikke vil undslippe den straf, de fortjener".

Kinas præsident, Xi Jinping, udtrykker "stor sorg over ofrene".

Tysklands Angela Merkel mener, at angrebet vil forene Europa og Storbritannien.

- Dette formodede terrorangreb vil kun styrke vores vilje til at arbejde sammen med vore britiske venner mod dem, som planlægger og udfører sådanne umenneskelige handlinger, siger hun.

- Forfærdelig tab af uskyldige liv i Manchester. Vores tanker og sympati er med den britiske befolkning, skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen på Twitter.