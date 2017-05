Trump kalder arabiske ledere til kamp mod ekstremisme

Trump opfordrer til, at lande med overvejende muslimske befolkninger indtager en ledende rolle i forhold til at bekæmpe radikalisering.

- En lang række lande har været ramt af terrorismens svøbe siden angreb på USA den 11. september i 2001, men det største antal ofre for fanatisk vold har været i arabiske nationer, siger Trump.

Den amerikanske præsident betoner, at hans første udlandsrejse som præsident er gået til Saudi-Arabien, hjemsted for muslimers helligste steder, fordi han ønsker at skabe nye relationer.

- Vi står nu over for en humanitær og sikkerhedspolitisk katastrofe, som spreder sig fra denne region, siger Trump efter at have fået en varm modtagelse i den saudiarabiske hovedstad, Riyadh.

Han tilføjer, at Mellemøstens potentiale forbliver uforløst på grund af blodsudgydelser og terrorisme.

Trump definerer kampen mod terrorisme som en kamp mellem det gode og det onde snarere end som et sammenstød mellem forskellige civilisationer.

- Det er en kamp mellem barbariske forbrydere, der forsøger at tilintetgøre menneskeligt liv, og anstændige mennesker, som forsøger at beskytte det, siger Trump.

- Det betyder, at man åbent konfronterer krisen med islamistisk ekstremisme og de islamistiske terrorgrupper, der opstår af den.

- Og det betyder, at man står sammen mod drab på uskyldige muslimer, mod undertrykkelse af kvinder, forfølgelse af jøder og massakrer på kristne, hedder det videre.

Han siger, at alle må jage ekstremisterne væk.

- Hver gang en terrorist dræber en uskyldig i Guds navn, bør det opfattes som en fornærmelse mod enhver troende, siger Trump.

Talen er led i Trumps bestræbelser på et få skabt gode forbindelser til den muslimske verden igen. Under valgkampen sidste år angreb han verbalt muslimer og forsøgte at få nedlagt indrejseforbud mod dem i USA.

- Terrorismen har spredt sig ud over verden, men fredens sti begynder lige her på denne jord, i dette hellige land. Mellemøstens nationer kan ikke vente på, at amerikansk magt skal knuse denne fjende for dem, tilføjede Trump.

Saudi-Arabiens kong Salman sagde i en tale kort før Trump holdt sin, at "Irans regime udgør den globale terrorismes spydspids".

Trump rettede også hårde ord mod Iran og sagde blandt andet, at landet havde støttet Syriens regime, som har begået "ufattelige forbrydelser."

I sin tale nævnte Trump desuden, at fred mellem Israel og palæstinenserne er mulig.