Trump jagter den ultimative aftale i Israel

Donald Trump har givet sin svigersøn, Jared Kushner, og advokat gennem mange år Jason Greenblatt opgaven at skitsere et forløb frem mod nye fredsforhandlinger i regionen.

Det er en markant skifte sammenlignet med tidligere regeringer, der typisk har lagt opgaven hos udenrigsministeriet.

Kushner og Greenblatt er begge med, når præsidenten indleder sit besøg mandag. Her skal de blandt andet møde den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, og den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas.

Den israelske premierminister har forud for mødet forsøgt at række en hånd ud ved at godkende byggetilladelser for palæstinensere på Vestbredden, forklarer en israelsk embedsmand, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, ifølge Reuters.

Israelerne vil i øvrigt tilbyde økonomiske lempelser og åbne for grænseovergange mellem Vestbredden og Jordan for at signalere åbenhed i fredsprocessen, forklarer samme embedsmand.

Ifølge Det Hvide Hus skal man dog ikke forvente konkrete fremskridt mod en aftale i regionen under præsidentens besøg i Israel. Besøget har således mest symbolsk betydning.

Trump forventes dog stadig at skulle gå diplomatisk linedans under besøget. Særligt efter nylige afsløringer om, at præsidenten har delt israelske efterretninger om Islamisk Stat med russerne - vel at mærke uden israelernes tilladelse.

Præsidenten trådte også på israelske fødder under weekendens besøg i Saudi-Arabien. Her annoncerede Donald Trump blandt andet, at USA skal sælge våben til Saudi-Arabien for 110 milliarder dollar over de næste ti år.

Yuval Steinitz, der er minister i Netanyahus regering, kaldte i den forbindelse Saudi-Arabien for et "fjendtligt land" og understregede, at våbenaftalen er "foruroligende".

Seneste amerikanske forsøg på at mægle fred i regionen blev opgivet i 2014 under daværende præsident, Barack Obama.