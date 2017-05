Trump inviterer Sydkoreas dialogfremmende præsident til USA

- Præsident Trump siger, at han ser frem til at arbejde sammen med præsident Moon Jae-in og inviterer ham til at besøge Washington snarligt, står der i pressemeddelelsen.

En dato for mødet er endnu ikke officiel.

USA og Sydkorea har i årtier været nære allierede. Og de to ledere virker også begge opsat på at tackle det nordkoreanske styre i Pyongyang.

Donald Trump foretrækker økonomiske sanktioner. Hans administration har dog ved flere lejligheder givet udtryk for, at en militær intervention ikke er umulig.

Sydkoreanske Moon vandt valget på løfter om at håndtere korruption i landet, men han lovede også at forbedre båndet til Nordkorea gennem samtaler og fælles industriprojekter.

Den tidligere menneskerettighedsadvokat vandt en jordskredssejr ved præsidentvalget tirsdag.

Moon Jae-in har tidligere sagt, at han vil søge en tættere dialog med Nordkorea i Seouls tilgang til det isolerede lands atomvåbenprogram.

Det budskab gentog han efter sin indsættelsesceremoni. Her sagde han desuden, at han under de rette forhold vil besøge styret i Pyongyang personligt.

Det vil være et markant skifte i den sydkoreanske politiske kurs over for naboen i nord.

Hidtil har Sydkorea med tætte bånd til USA været på konfliktkurs med det nordkoreanske styre.

I samme ombæring sagde den nye præsident, at han er klar til at forhandle med Kina og USA om det kontroversielle missilforsvarssystem Thaad.

Det er et system, som amerikanerne er ved at installere i Sydkorea som et værn mod Nordkorea.

Sydkoreas første kvindelige præsident, Park Geun-hye, blev formelt afsat fra posten 10. marts. Hun er tilbageholdt og afventer i øjeblikket en retssag om korruption.