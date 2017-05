Trump indfører sanktioner mod Venezuelas højesteret

Det sker som reaktion på, at højesteret tidligere på året fratog magten fra den oppositionsledede kongres, oplyser amerikanske regeringskilder.

De nye sanktioner skal øge presset på den omstridte venstreregering, der ledes af Nicolas Maduro. Utilfredshed med præsidenten har gennem den seneste tid fået adskillige tusinde til at gå på gaden i protest.

I løbet af de seneste seks uger har mindst 44 personer mistet livet under demonstrationerne.

Den venezuelanske udenrigsminister, Delcy Rodriguez, kalder det "skandaløst og uacceptabelt", at USA indfører sanktioner mod en suveræn og uafhængig nation.

Urolighederne i Venezuela brød for alvor ud, da landets højesteret, der består af lutter Maduro-loyalister, fravristede magten fra kongressen sent i marts.

Manøvren udløste fordømmelser over hele verden. Oppositionen i Venezuela fik magten i kongressen ved valget i 2015 under en historisk økonomisk og social krise i det sydamerikanske land.

- Det venezuelanske folk lider under en økonomi, der er kollapset takket være regeringens dårlige ledelse og korruption, siger USA's finansminister, Steven Mnuchin, på et pressemøde torsdag.

- Medlemmer af landets højesteret har forværret situationen ved at blande sig i lovgivernes magtudøvelse, tilføjer Mnuchin.

En af dem, der bliver ramt af sanktionerne, er Maikel Moreno. Ud over at være en af Maduros mest trofaste støtter, så blev han også udpeget som præsident for højesteret i februar.

Sanktionerne betyder blandt andet, at medlemmerne vil blive forhindret indrejse til USA. Samtidig vil det blive forbudt for dem at drive virksomhed med alle amerikanske statsborgere.